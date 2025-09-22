Asena'nın boşanma nedeni ortaya çıktı!

Eski oryantal Asena, 8 yıllık eşi Hasan Dere'den boşandı. Çiftin neden ayrıldığı merak edilirken, o soruya yanıt Ece Erken'den geldi.

Eski oryantal Asena, iş insanı Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini noktaladı. Sessiz sedasız boşanan çift, yaptıkları ortak açıklamada "sebebi özelimizdir" demiş, bu durum ayrılığın arkasında yatan nedenleri merak ettirmişti.

Boşanmanın nedenini, Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken açıkladı.

asena-hasan-dere.jpg

Asena'yla konuştuğunu belirten Ece Erken, evliliğinin bitme nedeninin Asena'nın sahnelere dönme ve mesleğini yapma arzusu olduğunu açıkladı.

Erken, Asena'nın hayallerinin peşinden gitmek istediğini ancak eşinin ailesinin bu duruma sıcak bakmadığını söyledi.

asena-hasan-dere.webp

"SEKTÖRÜN BANA İHTİYACI VAR" DEMİŞTİ

48 yaşındaki Asena, daha önce verdiği bir röportajda da sahneleri ne kadar özlediğini dile getirmiş, "Sahneyi şovla birleştirmeyi özledim. Sektörün bana ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

2017 yılında Hasan Dere ile evlenen Asena, kariyerine ara vererek Almanya'ya taşınmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

