'Koltuğa işedi' iddiası ortalığı karıştırmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından açıklama geldi

'Koltuğa işedi' iddiası ortalığı karıştırmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından açıklama geldi
Yayınlanma:
Sibel Taşçıoğlu'nun, Kızılcık Şerbeti dizisinden neden ayrıldığına dair ortaya atılan bir iddianın ardından yapım şirketinden açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti, sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Geçen sezon vedasıyla izleyicileri şoke eden Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakterinin ayrılığı, ortaya atılan bir iddia ile yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada yayılan bir iddiaya göre, Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in sette bir koltuğa işediği, bunu gören Sibel Taşçıoğlu'nun duruma tepki göstermesi ve ikili arasında çıkan tartışma, Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasına neden olmuştu. Bu iddia, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

new-project-2025-09-22t153726-892.jpg

ROK'un düğününden paylaştığı fotoğraf çok konuşulmuştu! Nagehan Alçı'dan açıklama geldiROK'un düğününden paylaştığı fotoğraf çok konuşulmuştu! Nagehan Alçı'dan açıklama geldi

YAPIM ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu iddianın ardından dizinin yapım şirketi Gold Film'den açıklama geldi. Şirket, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kızılcık Şerbeti dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakterinin hikayesinin doğal akışında sona erdiği ve bu nedenle oyuncunun diziden ayrıldığı belirtildi.

gold-film-11zon-1.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Magazin
Asena'nın boşanma nedeni ortaya çıktı!
Asena'nın boşanma nedeni ortaya çıktı!
Örümcek adam hastaneye kaldırıldı: Kötü haberi babası verdi
Örümcek adam hastaneye kaldırıldı: Kötü haberi babası verdi