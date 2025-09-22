'Koltuğa işedi' iddiası ortalığı karıştırmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından açıklama geldi

Kızılcık Şerbeti, sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Geçen sezon vedasıyla izleyicileri şoke eden Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakterinin ayrılığı, ortaya atılan bir iddia ile yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada yayılan bir iddiaya göre, Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in sette bir koltuğa işediği, bunu gören Sibel Taşçıoğlu'nun duruma tepki göstermesi ve ikili arasında çıkan tartışma, Taşçıoğlu'nun diziden ayrılmasına neden olmuştu. Bu iddia, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ROK'un düğününden paylaştığı fotoğraf çok konuşulmuştu! Nagehan Alçı'dan açıklama geldi

YAPIM ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu iddianın ardından dizinin yapım şirketi Gold Film'den açıklama geldi. Şirket, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kızılcık Şerbeti dizimizin oyuncuları hakkında son günlerde sosyal medyada yer alan asılsız ve mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakterinin hikayesinin doğal akışında sona erdiği ve bu nedenle oyuncunun diziden ayrıldığı belirtildi.