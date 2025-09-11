Çalışanına hakaret eden Mustafa Sandal ilk kez konuştu

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 94. İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında verdiği konserde reji görevlisine dönerek, "Oğlum, biraz takip. Geri zekalı mısın? Sürekli bendesin" demesiyle sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Türkiye'de bir ilk: Başrolde Türkan Şoray var!

Olay sonrası sessizliğini bozan Sandal, dün Bursa konserinde konuyla ilgili açıklama yaptı. Reji çalışanından özür dileyen ünlü şarkıcı, şunları söyledi:

"İzmir'de bir olay yaşandı. Yaklaşık 3 binden fazla konser oldu. Orkestrama, ekibime, teknik ekibe olan ağabeyliğimi herkes çok iyi bilir. Biz de insanız, makine değiliz. Bazen bir şeye canımız sıkılabiliyor, tadımız kaçabiliyor.

"Bruce Willis'e teşhis konulmadan önce boşanmayı düşünüyordum"

İlk defa İzmir'de genç teknik ekipten arkadaşım Batuhan'a denk geldi. Ben Mustafa ağabeyine yakışmayacak bir şey söyledim ve onun gönlünü, kalbini kırdım. Ona üzülmedim, en çok neye üzüldüm; o bizim ışığımızı yüceltmek için orada, motivasyonu kırılmıştır diye üzüldüm. Ben hepinizin huzurunda Batuhan kardeşimden özür diliyorum."