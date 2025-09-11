Türkiye'de bir ilk: Başrolde Türkan Şoray var!

Yeşilçam’ın Sultan'ı Türkan Şoray, Türkiye’de bir ilke imza atacak. Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, Murat Menteş’in, Türkan Şoray’dan ilham alarak kaleme aldığı ve Hakan Karataş’ın çizdiği Tabancalı Kız çizgi romanını dijital platforma mini dizi olarak taşıyacak.

Yağmur Ünal’ın yapımcılığını üstlendiği Tabancalı Kız'da başrolde ise Türkan Şoray olacak. Dizi, teknolojinin sunduğu yüz değiştirme imkanıyla Şoray’ı gençliğiyle ekrana taşıyacak.

ŞORAY’IN YÜZÜ GENÇ OYUNCUYA ENTEGRE EDİLECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Türkan Şoray’a çok benzeyen ve oyunculuğu yetenekli bir genç oyuncu seçilecek.

Genç oyuncu, Şoray’ın mimiklerini çalışarak performansına yansıtacak ve özel teknolojik uygulamalarla Şoray’ın yüzü genç oyuncuya entegre edilecek.