"Bruce Willis'e teşhis konulmadan önce boşanmayı düşünüyordum"

Efsane oyuncu Bruce Willis’in eşi Emma Heming, kaleme aldığı "Beklenmedik Yolculuk" adlı kitabında, ünlü aktöre teşhis konulmadan önce evliliklerinin zor bir dönemden geçtiğini ve hatta boşanmayı düşündüğünü itiraf etti.

"Evliliğimin çöktüğünü hissettim" diyen Heming, "Neler oluyor? Bu benim evlendiğim adam değil. Bir şeyler çok ters gidiyordu ve ben bir türlü çözemedim" ifadelerini kullandı.

Bruce Willis’e 2022’de afazi teşhisi konulmuş, daha sonra hastalığın frontotemporal demans olduğu açıklanmıştı.

"O DÖNEMİ HATIRLAMAK BENİM İÇİN ÇOK ZOR"

Teşhisin ardından eşiyle birlikte zor bir sürece girdiklerini belirten Heming, arkadaşlarının ve ailesinin desteğiyle bu dönemi atlatmaya çalıştığını söyledi:

"Aşk hikâyemiz neydi, nasıl âşık olduk? diye düşündüğüm zamanlar oldu. O dönemi hatırlamak benim için çok zor. Şimdi başkalarıyla konuşabilmek, deli olmadığımı bilmek beni rahatlatıyor."

Bruce Willis, eski eşi Demi Moore ile olan evliliğinden üç kız (Rumer, Scout, Tallulah), Emma Heming ile olan evliliğinden ise iki kız (Mabel Ray, Evelyn) sahibi. Ünlü aktör, hastalığı nedeniyle 2022’den bu yana sinema kariyerine ara vererek gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.