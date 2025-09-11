"Bruce Willis'e teşhis konulmadan önce boşanmayı düşünüyordum"

"Bruce Willis'e teşhis konulmadan önce boşanmayı düşünüyordum"
Yayınlanma:
Bruce Willis’in eşi Emma Heming, ünlü aktöre demans teşhisi konulmadan önce boşanmayı düşündüğünü itiraf etti.

Efsane oyuncu Bruce Willis’in eşi Emma Heming, kaleme aldığı "Beklenmedik Yolculuk" adlı kitabında, ünlü aktöre teşhis konulmadan önce evliliklerinin zor bir dönemden geçtiğini ve hatta boşanmayı düşündüğünü itiraf etti.

"Evliliğimin çöktüğünü hissettim" diyen Heming, "Neler oluyor? Bu benim evlendiğim adam değil. Bir şeyler çok ters gidiyordu ve ben bir türlü çözemedim" ifadelerini kullandı.

Bruce Willis’e 2022’de afazi teşhisi konulmuş, daha sonra hastalığın frontotemporal demans olduğu açıklanmıştı.

bruce-willis-emma.jpg

'Yapamıyorum beni affedin' diyerek sevenlerini korkutmuştu: Nilperi Şahinkaya'dan haber var!'Yapamıyorum beni affedin' diyerek sevenlerini korkutmuştu: Nilperi Şahinkaya'dan haber var!

"O DÖNEMİ HATIRLAMAK BENİM İÇİN ÇOK ZOR"

Teşhisin ardından eşiyle birlikte zor bir sürece girdiklerini belirten Heming, arkadaşlarının ve ailesinin desteğiyle bu dönemi atlatmaya çalıştığını söyledi:

"Aşk hikâyemiz neydi, nasıl âşık olduk? diye düşündüğüm zamanlar oldu. O dönemi hatırlamak benim için çok zor. Şimdi başkalarıyla konuşabilmek, deli olmadığımı bilmek beni rahatlatıyor."

Bruce Willis, eski eşi Demi Moore ile olan evliliğinden üç kız (Rumer, Scout, Tallulah), Emma Heming ile olan evliliğinden ise iki kız (Mabel Ray, Evelyn) sahibi. Ünlü aktör, hastalığı nedeniyle 2022’den bu yana sinema kariyerine ara vererek gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

bruce-willis-emma-heming.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Magazin
'Yapamıyorum beni affedin' diyerek sevenlerini korkutmuştu: Nilperi Şahinkaya'dan haber var!
'Yapamıyorum beni affedin' diyerek sevenlerini korkutmuştu: Nilperi Şahinkaya'dan haber var!
Yılın düğünü geliyor: 10 milyon doları gözden çıkardılar!
Yılın düğünü geliyor: 10 milyon doları gözden çıkardılar!