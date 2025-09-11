'Yapamıyorum beni affedin' diyerek sevenlerini korkutmuştu: Nilperi Şahinkaya'dan haber var!

Yayınlanma:
Annesini kısa süre önce kaybeden Nilperi Şahinkaya, "Yapamıyorum beni affedin" diyerek yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutmuştu. Ünlü oyuncunun eski sevgilisi Emre Yusufi'den açıklama geldi.

Geçtiğimiz hafta uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural’ı kaybeden ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korkuttu.

Şahinkaya, annesi Meltem Vural ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düştü.

Ünlü oyuncu, kısa süre içinde bu paylaşımını sildi fakat bu hareket sosyal medyada büyük yankı uyandırarak sevenlerini telaşlandırdı.

nilperi-sahinkaya-annesi.webp

Hedef gösterilen Manifest'in konserleri bir bir iptal ediliyor! Konya'dan sonra bir ilde daha...Hedef gösterilen Manifest'in konserleri bir bir iptal ediliyor! Konya'dan sonra bir ilde daha...

ESKİ SEVGİLİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Silinen paylaşımın ardından gözler Nilperi Şahinkaya'dan gelecek bir habere çevrilmişken o haber ünlü oyuncunun eski sevgilisi Emre Yusufi'den geldi.

Emre Yusufi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda" ifadelerine yer vererek sevenlerinin endişesini giderdi.

emre-yusufi.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

