'Yapamıyorum beni affedin' diyerek sevenlerini korkutmuştu: Nilperi Şahinkaya'dan haber var!

Geçtiğimiz hafta uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural’ı kaybeden ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korkuttu.

Şahinkaya, annesi Meltem Vural ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düştü.

Ünlü oyuncu, kısa süre içinde bu paylaşımını sildi fakat bu hareket sosyal medyada büyük yankı uyandırarak sevenlerini telaşlandırdı.

ESKİ SEVGİLİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Silinen paylaşımın ardından gözler Nilperi Şahinkaya'dan gelecek bir habere çevrilmişken o haber ünlü oyuncunun eski sevgilisi Emre Yusufi'den geldi.

Emre Yusufi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda" ifadelerine yer vererek sevenlerinin endişesini giderdi.