Hedef gösterilen Manifest'in konserleri bir bir iptal ediliyor! Konya'dan sonra bir ilde daha...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Pazar günü Küçükçiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini veren Manifest’e, konserdeki dans ve gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Grup üyeleri, savcılıkta ifade verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Manifest grubu denen bu ahlâksız, edepsiz, hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır." diyerek 6 kadının oluşturduğu grubu hedef almıştı.

Bu gelişmelerin ardından Manifest’in konser görüntülerine, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Erişim engelinin ardından grubun 20 Eylül’de Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde vereceği konserin iptal edildiği öğrenilmişti.

KONSERLER İPTAL EDİLDİ

Konya’nın ardından bir iptal haberi de İzmir’den geldi. Manifest’in 14, 16 ve 17 Eylül’de İzmir Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda vereceği konserler de iptal edildi. Mekanın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Manifest konseri iptal edilmiştir. Bahse konu grubun 14 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek konseri için düzenlediğimiz bilet çekilişine kazananı belirleyemedik ama elbette telafi etmek istiyoruz. Önümüzdeki konserler için ekstra kontenjan ve bilet çekilişi yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Daha önce Erzurum Belediyesi de Manifest’in konserini “kıyafetlerinin uygun olmadığı” gerekçesiyle iptal etmişti.