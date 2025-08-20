Burak Çelik görür görmez ağladı! Eşi o anı paylaştı

Ünlü oyuncu Burak Çelik ve menajer sevgilisi Ece Bayram, geçtiğimiz yıl gözlerden uzak bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Kısa bir süre sonra bebek beklediklerini müjdeleyen çift, ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

O KAREYE BEĞENİ YAĞDI

Çiçeği burnunda anne Ece Bayram, doğumhaneden yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Burak Çelik'in oğlunu ilk gördüğü anda mutluluktan ağladığı ve eşinin başucunda ona destek olduğu kare, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni yağmuruna tutuldu.

Yaklaşık 10 gün önce dünyaya gözlerini açan çiftin oğullarına "Aslan" adını verdiği öğrenildi. Ünlü çifte tebrik mesajları yağdı.

Norveç Prensesi'nin oğlu tecavüz dahil 32 farklı suçtan yargılanacak

CEO'yu kovduran 'yasak aşk' kamerası için karar