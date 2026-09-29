Bülent Ersoy'un yıllar önceki filminde emzirdiği bebek bakın kim çıktı?

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Bülent Ersoy’un sinema kariyerinden dikkat çeken bir detay yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Ersoy’un 1984 yapımı Acı Ekmek filminde kucağında taşıdığı bebeğin Serkan Eruysal olduğu ortaya çıktı. Eruysal’ın ilerleyen yıllarda müzik dünyasına adım atması ise hikâyenin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ ZEYNEP'İN HİKAYESİ

Yılmaz Duru’nun yönettiği filmde Bülent Ersoy, üç çocuk annesi Zeynep karakterini canlandırdı. Fikret Hakan ve Yılmaz Duru’nun da rol aldığı yapımda, maddi sıkıntılar nedeniyle ailesiyle birlikte zor günler geçiren Zeynep’in hikâyesi anlatıldı.

Köyde eşi Murat ve üç çocuğuyla yaşayan Zeynep, borçlarını ödeyebilmek ve ailesine para gönderebilmek için şehirde yaşayan varlıklı bir ailenin bebeğine sütannelik yapmayı kabul etti. Ancak kısa süre sonra hayatı değişti. Ailesinin öldüğüne inandırılan Zeynep, yaşadığı olayların ardından gazino dünyasına girdi ve assolistliğe kadar uzanan bir kariyerin içinde yer aldı.

Filmin bazı sahnelerinde Bülent Ersoy’un kucağında taşıdığı bebek de hikâyenin önemli parçalarından biri oldu. Aradan geçen 42 yılın ardından, o bebeğin Serkan Eruysal olduğu öğrenildi.

DİVA'NIN KUCAĞINDAKİ BEBEK MÜZİSYEN OLDU

Film çekildiğinde henüz bebek olan Serkan Eruysal, yıllar sonra müzikle ilgilenmeye başladı. “Serkan” adıyla çalışmalar yapan Eruysal, müzik kariyerini bir dönem Romanya’da sürdürdü.

Eruysal, Romanyalı şarkıcı Alexa Niculae ile birlikte “İmdat” adlı şarkıyı da seslendirdi. Böylece yıllar önce Bülent Ersoy’un kucağında kamera karşısına geçen Eruysal, ilerleyen yıllarda müzik dünyasında yer aldı.

42 YIL SONRA YENİDEN BULUŞTULAR

Bülent Ersoy ile Serkan Eruysal’ın yolları yıllar sonra yeniden kesişti. İkili bir araya gelerek Acı Ekmek filminden kalan eski görüntülere baktı.

Buluşmada, 1984 yılında Bülent Ersoy’un kucağında görülen küçük Serkan Eruysal’ın yıllar sonraki hali de ortaya çıktı.

Bülent Ersoy’un sinema kariyerinde Ölmeyen Şarkı, İşte Bizim Hikâyemiz, Beddua ve Yüz Karası gibi filmler de yer almıştı. Acı Ekmek ise Ersoy’un beyazperde çalışmalarından biri olarak arşivlerdeki yerini korudu.