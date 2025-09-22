Boğaç Soydemir kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Soğuk Savaş' isimli programın sunucusu Boğaç Soydemir hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlamasıyla gözaltı kararı verdi.

YouTube üzerinden yayınlanan programda kullanılan ifadeler nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilen Boğaç Soydemir'in kim olduğu merak konusu oldu.

Boğaç Soydemir

BOĞAÇ SOYDEMİR KİMDİR?

Sosyal medya üzerinden çok sayıda takipçisi olan Boğaç Soydemir, dijital içerik üreticisi, sunucu ve sosyal medya kişiliğidir. İnternet dünyasında “Educatedear” kullanıcı adıyla tanınan Soydemir, özellikle YouTube üzerinde yayınlanan “Soğuk Savaş” programıyla geniş bir kitleye ulaşmıştır.

Son Dakika | YouTube yayıncıları hakkında gözaltı

İçerik üreticiliğine YouTube’un Türkiye’de yükselişe geçtiği yıllarda başlayan Soydemir, “Educatedear” takma adıyla çeşitli dijital projelerde yer almıştır. Daha sonra tartışma ve sohbet formatındaki içerikleriyle öne çıkmış, özellikle “Soğuk Savaş” adlı programın sunucusu olarak tanınırlığını artırmıştır.