Boğaç Soydemir kimdir?

Boğaç Soydemir kimdir?
Yayınlanma:
YouTube üzeirnden yayın yapan 'Soğuk Savaş' isimli programın sunucusu Boğaç Soydemir kimdir? Hakkında gözaltı kararı verilen Boğaç Soydemir kimdir? Boğaç Soydemir hakkında neden soruşturma başlatıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Soğuk Savaş' isimli programın sunucusu Boğaç Soydemir hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlamasıyla gözaltı kararı verdi.

YouTube üzerinden yayınlanan programda kullanılan ifadeler nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilen Boğaç Soydemir'in kim olduğu merak konusu oldu.

s-a7f6060a5dfa314440327773ecc199ea79dd4117.jpg
Boğaç Soydemir

BOĞAÇ SOYDEMİR KİMDİR?

Sosyal medya üzerinden çok sayıda takipçisi olan Boğaç Soydemir, dijital içerik üreticisi, sunucu ve sosyal medya kişiliğidir. İnternet dünyasında “Educatedear” kullanıcı adıyla tanınan Soydemir, özellikle YouTube üzerinde yayınlanan “Soğuk Savaş” programıyla geniş bir kitleye ulaşmıştır.

Son Dakika | YouTube yayıncıları hakkında gözaltıSon Dakika | YouTube yayıncıları hakkında gözaltı

İçerik üreticiliğine YouTube’un Türkiye’de yükselişe geçtiği yıllarda başlayan Soydemir, “Educatedear” takma adıyla çeşitli dijital projelerde yer almıştır. Daha sonra tartışma ve sohbet formatındaki içerikleriyle öne çıkmış, özellikle “Soğuk Savaş” adlı programın sunucusu olarak tanınırlığını artırmıştır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Magazin
Asena'nın boşanma nedeni ortaya çıktı!
Asena'nın boşanma nedeni ortaya çıktı!
'Koltuğa işedi' iddiası ortalığı karıştırmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından açıklama geldi
'Koltuğa işedi' iddiası ortalığı karıştırmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından açıklama geldi
Örümcek adam hastaneye kaldırıldı: Kötü haberi babası verdi
Örümcek adam hastaneye kaldırıldı: Kötü haberi babası verdi