Son Dakika | YouTube yayıncıları hakkında gözaltı

YouTube üzerinden yayınlanan Soğuk Savaş isimli programın sunucusu Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

YOUTUBE PROGRAMINA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Soğuk Savaş” rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video içeriğinde kullanılan ifadeler nedeniyle *Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanununun 216/1. Maddesi uyarınca *Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır”

2 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI

Program sunucusu Boğaç Soydemir ve Programa Konuk olan Enes Akgündüz isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi.

ÖZÜR AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Sunucu Boğaç Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şunları yazmıştı:

"Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık."