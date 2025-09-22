TELE 1'deki ifadelere soruşturma başlatıldı

Yayınlanma:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TELE 1'in 'kj'sinde yer alan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç televiyon kanalı TELE1'in kj başlığında yer alan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TELE 1 HAKKINDA SORUŞTURMA

Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

  • "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran; adalet çağrısının öncüsü olan bir liderdir.
  • Gazze’de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu’nun adı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı cümlede zikredilmesi; Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve aziz milletimize açık bir saygısızlıktır.
  • Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir."

ÖZÜR AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Öte yandan söz konusu ifadeler nedeniyle TELE1'den bir özür açıklaması yapılmıştı. Açıklamada şunlara yer verilmişti:

  • “Dün gece (21 Eylül 2025) TELE1 ekranına gelen ‘Türkiye’nin Yönü’ programında, meslek terminolojisinde KJ dediğimiz altyazıda kısa süreli de olsa (yaklaşık bir dakika) kanal yönetimi olarak kesinlikle onaylamadığımız bir ifade kullanılmıştır.

  • Programda Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin bir değerlendirme yapılmasına karşın KJ’de Erdoğan ile Netanyahu karşılaştırması yer almıştır. Kesin hüküm içeren bir ifade olmamakla birlikte yanlış anlamalara açık olan bu cümleyi doğru bulmuyoruz.
  • Reji kadromuzdan kaynaklanan ve sehven yapılan bu hata nedeniyle özür dileriz.
  • İdari araştırmayı yaptıktan sonra gerekli kararları alacağımızı da belirtmek isteriz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

