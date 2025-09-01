Demokrasi ayıbı başladı: TELE1'in ekranı 5 gün karartıldı

TELE1 ekranı karartıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tarafından sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan 24 Temmuz'da TELE 1'e 5 gün ekran karartma cezası verildi.

Cezaya gerekçe olarak ise, Merdan Yanardağ’ın "4 Soru 4 Yanıt" programında kullandığı “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” ifadeler gösterildi.

Yapılan itiraz üzerine Ankara 23. İdari Mahkemesi, 5 günlük yayın durdurma cezasına yürütmeyi durdurma kararı verse de, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı 27 Ağustos'ta iptal edildi.

"HALKIN HABER VE ELEŞTİRİYE ERİŞİM HAKKINA DOKUNULAMAZ"

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, karartmaya konuya ilişkin “TELE1 ekranlarının 5 gün süreyle karartılmasına dönük RTÜK kararını ve sansüre yargıdan yol verilmesini kınıyoruz.” dedi.

Önderoğlu “Halkın haber ve eleştiriye erişim hakkına dokunulamaz. Ceza, medyada çoksesliliğin yok edilmesini akla getiren tehlikeli sinyaller biridir.” şeklinde tepki gösterdi.