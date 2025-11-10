Bir Başkadır 5 yıl aradan sonra dönüyor: Kadroda kimler var?

Yayınlanma:
5 yıl önce ilk sezonu yayınlanan Bir Başkadır dizisi için ikinci sezon kararı alındı. Netflix'te yayınlanacak dizinin kadrosunda kimlerin yer alıp almayacağı ise merak konusu oldu.

Netflix'in yerli yapımları arasında yer alan Bir Başkadır dizisi, 5 yıl aradan sonra ikinci sezonuyla geri dönüyor.

Berkun Oya’nın imzasını taşıyan dizinin 12 Kasım 2020’de yayınlanan ilk sezonu, İstanbul’da farklı sınıflardan insanların kesişen hikayesini Meryem karakteri üzerinden anlatıyordu.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklara başlandı. Projenin provaları yakında başlıyor. Bu kez daha kısa çekilecek olan dizi 4 bölüm olacak.

İKİNCİ SEZONUN KADROSU

5 yıl sonra ekrana dönecek olan dizinin kadrosunda da ilk sezondaki gibi güçlü isimlerin yer alacağı konuşuluyor. İkinci sezonda rol alacak olan isimlerin Öykü Karayel, Fatih Artman, Okan Yalabık, Nur Sürer olduğu konuşuluyor.

Dizinin çekimlerinin aralık ortasında başlaması ve bir ay içinde tamamlanarak ocak ortasında bitmesi planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

