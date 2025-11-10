Demet Evgar'dan Tamer Karadağlı'ya manidar gönderme

Ünlü oyuncu Demet Evgar, katıldığı programda Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan bahsederken stüdyoda oluşan sessizliği tiye aldı.

Ünlü oyuncu Demet Evgar, İbrahim Selim'in YouTube kanalına konuk oldu. Özel hayatından kariyerine kadar çok sayıda soruya cevap veren Evgar, bir anısını anlatırken Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın ismini anınca dikkat çekici bir an yaşandı.

Yıllar önce Altın Portakal'da yaşadığı bir olayı anlatan Demet Evgar, yanında Tamer Karadağlı'nın oturduğunu söyleyince stüdyoda oluşan sessizliği fark etti.

Evgar, "Aaa sessizlik mi oldu" diyerek gülmeye başlayınca, tüm stüdyo kahkahalara boğuldu.

İBRAHİM SELİM'DEN DE GÖNDERME

Demet Evgar'ın sözlerine devam ettiği sırada, sunucu İbrahim Selim de konuya dahil olarak Karadağlı'ya gönderme yaptı. Selim, Evgar'a dönerek, "İnanmadığımız şeyi unutuyoruz ya biz de" ifadelerini kullandı.

İbrahim Selim'e gülerek karşılık veren Demet Evgar ise "Seni seviyorum arkadaşım. Allaha emanet ol" sözleriyle salonu güldürdü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

