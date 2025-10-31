Yönetmeni ve senaristi değişen “Aşk ve Gözyaşı” dizisinde dengeler yeniden değişiyor. Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrolünü paylaştığı dizide, Berk Cankat projeye veda etti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, O3 Medya ve Dass Yapım imzalı dizide, Meyra’nın (Hande Erçel) eski sevgilisi Ercan karakterine hayat veren Cankat, 6. bölümde diziden ayrıldı.

Karakterin hikâyedeki ölümü, Selim’in (Barış Arduç) hayatında yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI

Son olarak Zeytin Ağacı dizisinde “Yunan Yorgo” karakteriyle dikkat çeken Berk Cankat’ın vedası, dizinin hayranları arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Dizinin kadrosunda Barış Arduç ve Hande Erçel’in yanı sıra Şenay Gürler, Senan Kara, Feri Baycu Güler ve Kubilay Tuncer gibi isimler yer alıyor.