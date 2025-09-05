Berfu Yenenler: Çılgınca hasta oldum perişanım!

Berfu Yenenler: Çılgınca hasta oldum perişanım!
Yayınlanma:
Tiyatro gösterisi için Bodrum'a giden Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hasta olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen Berfu Yenenler, son paylaşımında hasta olduğunu açıkladı.

Çift Terapisi adlı gösterileri için eşi Eser Yenenler ile birlikte Bodrum'da olan Berfu Yenenler, "Bodrum 2. gün. Çılgınca hasta oldum tabii arka arkaya çocuklar çekimler okul oryantasyon taşınma perişanım. Bugün akşam Çift Terapisi gösterimiz var yine ve sonra evimizin yolunu tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

berfu-eser-yenenler.webp

İpek Kıraç'tan yoğun bakımdaki İnan Kıraç'a mesaj!İpek Kıraç'tan yoğun bakımdaki İnan Kıraç'a mesaj!

"PERİŞANIM YEMİN EDERİM"

Paylaşımlarına devam eden Yenenler, "Perişanım yemin ederim. Yine de yaptım makyajımı birkaç ilaç akşam sahneye fişek olurum." diyerek gösteriye hazır olduğunu belirtti.

Çift Terapisi adlı stand-up gösterisi tadındaki tiyatro gösterisinde Berfu ve Eser Yenenler çifti, evlilik hayatı, ikili ilişkiler, anne baba olmak gibi konuları esprili bir dille ele alıyor.

ift-terapisi.jpg

Tuğba Özay isyan etti: Benden uzak durun!Tuğba Özay isyan etti: Benden uzak durun!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

