Tuğba Özay isyan etti: Benden uzak durun!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Tuğba Özay, bu kez "toksik" olarak nitelediği insanlara isyan etti. Ünlü isim, sürekli şikayet eden, sorunlu ve karamsar kişilerin kendisinden uzak durmasını istedi.

"SİZİN SIKINTILARINIZ VAR DA BENİM YOK MU?"

Özay yaptığı paylaşımda, "Toksik, karamsar, sürekli şikayet eden, sorunlu insanlar lütfen benden uzak durun. Sizin sıkıntılarınız var da benim yok mu? Ben yansıtmıyorsam sizlere siz de bana yansıtmayın! Herkesin yükü kendine ağırdır bu hayatta ve herkes kendi hikayesini yaşar" ifadelerini kullandı.

Engin Polat Dilan Polat'ı evden kovdu!

"KİMİN YANINDA OLDUĞUNA DİKKAT ET"

Özay, paylaşımının devamında "Günün Mesajı" başlığıyla, şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlar gözle görülmeyen bağlarla birbirine bağlıdır, duyguları geçişken ve bulaşıcıdır. Neşe bulaşıcıdır, keder de. Korku bulaşıcıdır, cesaret de. Endişe bulaşıcıdır, huzur da. Çevreniz nasıl insanlarla örülü ise siz de onlara dönüşürsünüz. Kimin yanında olduğuna dikkat et, çünkü ruhunu besleyenler senin geleceğini de şekillendirir. Sana ağır gelenleri bırak, hafiflik verenleri hayatına al."

Harry Styles aynı sokakta dördüncü evini aldı! Planı ortaya çıktı