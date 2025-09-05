Engin Polat Dilan Polat'ı evden kovdu!

Engin Polat Dilan Polat'ı evden kovdu!
Yayınlanma:
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat’ı takipten çıkarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Evden kovulduğunu iddia eden Polat, "Kimseyi artık affetmiyorum" dedi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu. Polat, eşi Engin Polat'ın kendisini evden kovduğunu açıkladı.

Engin Polat’ın kendisini gönderdiğini öne süren Dilan Polat, "Asla kimseyle konuşmak istemiyorum. Hiçbir şey için uğraşmamaya and içtim" ifadelerini kullandı.

Polat, yedek hesabından yaptığı paylaşımlarda ise şu sözlere yer verdi:

"Normal şartlarda hepimiz evden kovulduk da Milan var diye Kader abla sen kal dedim, çocuğun sabah okulu var. Tek benim umurumda."

Bir takipçisinin "Nasıl evden kovabilir aklım almıyor" mesajını da paylaşan Dilan Polat, "Basbaya hepiniz bu evden gidin dedi. Çocuk 1. sınıfa başladı, ne diyeyim... Valla ben konuşmayayım" dedi.

engin-polat-dilan-polat.jpg

Harry Styles aynı sokakta dördüncü evini aldı! Planı ortaya çıktıHarry Styles aynı sokakta dördüncü evini aldı! Planı ortaya çıktı

"YÜKLERİMDEN ARINMA GÜNÜ"

Gece boyunca paylaşımlarını sürdüren Polat, yaşadıklarını bir gün açıklayacağını belirterek "3. çocuğu doğur evden kovul, pardon sen kimsin hadeee! Yolun açık olsun canım senin!" ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarının sonunda "Yarın hayatımın ilk günü, yüklerimden arınma günü" diyen Dilan Polat, "Kimseyi artık affetmiyorum. Çiçek, gül, çikolata senin olsun; sen önce nasılsın demeyi öğren" sözleriyle dikkat çekti.

engin-polat-dilan.webp

Sahnelere veda etti! Ameliyat olacağını açıkladıSahnelere veda etti! Ameliyat olacağını açıkladı

Dilan Polat'ın tüm bu açıklamalar öncesinde eşi Engin Polat'ı Instagram’dan takipten çıkması da gözlerden kaçmadı. Engin Polat'ın ise eşini hâlâ takip ettiği görüldü.

Yaşananların ardından bugün Engin Polat, Dilan Polat'a bir mesaj atarak "Eve dön, hazırlan, akşam tatile gidiyoruz" dedi. Dilan Polat ise, "Kendin gidebilirsin, ben gelmiyorum" diyerek yanıt verdi.

dilan.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

