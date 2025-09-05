Harry Styles aynı sokakta dördüncü evini aldı! Planı ortaya çıktı

One Direction grubunun eski üyesi dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles, Londra’da aynı sokakta dört eve sahip oldu.

31 yaşındaki şarkıcının, bu evleri birleştirerek hayallerindeki malikaneyi inşa etmeyi planladığı konuşuluyor.

Hampstead bölgesinde üç lüks eve sahip olan Styles, dördüncü mülkünü de satın aldı. İki evin birleştirilerek devasa bir malikâneye dönüştürüldüğü, üçüncü evin ise yatırım amaçlı tutulduğu öne sürüldü.

Yeni alınan dördüncü evin ise malikaneye eklenerek misafirhane olarak kullanılabileceği ifade edildi.

ED SHEERAN’A RAKİP OLUYOR

Bir kaynak, "Harry, Ed Sheeran’a rakip oluyor. Bu dördüncü ev, diğer iki evle dev bir bahçe ve yol aracılığıyla bağlanacak. Harry, rüya evini yaratmak için inanılmaz bir çalışma yapıyor" dedi.

Styles’ın bu hamlesi, yakın dostu Ed Sheeran’ın Suffolk’taki devasa arazisine benzetildi. Sheeran’ın beş evden oluşan, gölet ve hatta kendi pub’ını barındıran arazisi mini köy olarak anılıyor.