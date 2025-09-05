Lady Gaga 45 dakika kala konseri iptal etti: Bu riski göze alamam!

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, Mayhem Ball Turnesi kapsamında planlanan Miami konserini sahneye çıkmasına sadece 45 dakika kala iptal etmek zorunda kaldı ve hayranlarından özür diledi.

39 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba, gerçekten çok üzgünüm ama bu akşamki Miami konserini ertelemek zorundayım" dedi. Gaga, provalarda ve sahne öncesi ses ısınmasında sesinin ciddi şekilde yıprandığını belirterek doktoru ve vokal koçunun sahneye çıkmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

"HER ŞEYİ ZORLAYIP DEVAM ETMEK İSTERDİM AMA..."

"Ben sizin için her şeyi zorlayıp devam etmek isterdim ama ses tellerime kalıcı zarar verme riskini göze alamam" diyen Gaga, kararın çok zor ve acı verici olduğunu ancak uzun vadeli etkilerden daha çok korktuğunu belirtti.

Hayranlarından anlayış beklediğini belirten ünlü şarkıcı, "Umarım beni affedebilir ve özrümü kabul edebilirsiniz. Bu durumu önlemek için çok uğraştım ve kendime özen gösteriyorum ki bu zorlu gösteriyi sahnede sunabileyim" ifadelerini kullandı.

Gaga, konserin en kısa sürede yeniden planlanacağını da doğruladı.

