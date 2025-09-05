6 yıl önce boşanmışlardı! "Dünyaya yine gelsem Uraz ile evlenirdim!" dedi

6 yıl önce boşanan Melis İşiten, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu hakkında samimi itiraflarda bulundu.

Ünlü oyuncu Melis İşiten, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu hakkında yaptığı samimi açıklamalarla gündeme oturdu.

2014 yılında evlenen ve 2016'da kızları Ada'yı kucaklarına alan Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten çifti, 2019 yılında yollarını ayırmıştı. Boşanmalarına rağmen dostane ilişkilerini sürdüren ve kızları Ada ile birlikte zaman zaman tatile de çıkan eski eşler, bu örnek davranışlarıyla takdir topluyordu.

uraz-kaygilaroglu-melis-isiten.jpg

"BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Melis İşiten, katıldığı bir programda Uraz Kaygılaroğlu ile olan ilişkilerini ve ayrılık süreçlerini detaylandırdı. Eski eşi hakkında "En naif yerde en yüksek duygumuz sevgi. Onun adına da konuşabilirim. Evladımız olmamış olsaydı da gene bir gün dünyaya biriyle evlenmek için gelsem ve çocuk yapsam o kişi Uraz olurdu" ifadelerini kullandı.

İşiten, ayrılık süreçlerinin de yıpratıcı olmadığını vurgulayarak, "Kırmadan, dökmeden öyle ayrılınca hiç öfkelenecek bir şeyin olmuyor. Biz çok dürüstüz ve birbirimizi çok seviyoruz" şeklinde konuştu.

uraz-kaygilaroglu-melis-isiten-ada.jpg

