Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu "artık tiksindim" dedi

Amerikalı oyuncu Nicole Eggert, meme kanseri nedeniyle süren zorlu tedavi ve ameliyat sürecinden ötürü yaşadığı yorgunluğu itiraf ederek "artık tiksindim" dedi.

Baywatch dizisi ile tanınan Amerikalı oyuncu Nicole Eggert, meme kanseri ve diğer sağlık sorunlarıyla mücadelesinde yaşadığı yorgunluğu anlattı.

53 yaşındaki yıldız, meme kanseri tedavileri ve menopoz sürecinden ötürü geçirdiği birçok ameliyat ve tedaviden artık “tiksindiğini” itiraf etti. Katıldığı podcast programında konuşan Eggert, "Her ayın iki haftası oldukça iyiyim, diğer iki haftayı ise tedavi merkezinde geçiriyorum. Bu durum gerçekten hayatımı tamamen kapsıyor" dedi.

nicole-eggert-kanser.webp

Podcast sırasında, "Yani iyi hissetsen bile tam olarak iyi hissetmiyorsun" şeklinde soruya "Kesinlikle öyle" diyerek yanıt verdi.

Eggert, geçtiğimiz hafta meme kanseriyle mücadelesi kapsamında ikinci kez ameliyat olduğunu açıklamıştı.

"KENDİNE ACIMAKTAN UZAK KALIYORSUN"

Eggert, "Çocuklarım destek oluyor ve dışarıya çıkmamı sağlıyorlar. Anne olunca hayatın anlamı büyüyor ve kendine acımaktan uzak kalıyorsun. Hayat, anne ya da ebeveyn olunca kendinden çok daha büyük oluyor" dedi.

Nicole Eggert, Baywatch’ta 1992-1994 yılları arasında üçüncü ve dördüncü sezonlarda görev yapan bir cankurtaran olarak yer aldı. Başlangıçta Baywatch spin-off dizisinde rol alması planlanıyordu ancak sonunda ana dizide sahne aldı. Eggert, daha sonra 2003 yılında Baywatch: Hawaiian Wedding adlı filmde de yer aldı.

nicole-eggert-baywatch.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

