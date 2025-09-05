Ünlü oyuncu beyin sarsıntısı geçirdi: Başta iyi sandım ama...

İngiliz oyuncu Laila Zaidi, geçtiğimiz pazar günü yaşadığı düşme sonucu beyin sarsıntısı geçirdi. Hastaneye kaldırılan oyuncu sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

İngiliz oyuncu Laila Zaidi, geçtiğimiz pazar günü yaşadığı kötü bir düşme nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 31 yaşındaki oyuncu, başının arkasına çarpmasının ardından çift görme, baş dönmesi ve kusma şikâyetleri yaşamaya başladı.

" KUSMA, BAŞ DÖNMESİ VE ÇİFT GÖRME"

Hayranlarına Instagram’dan bilgi veren Zaidi, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Beni soran ve mesaj atan herkese teşekkür ederim. Pazar günü kötü bir düşme yaşadım ve başımın arkasına çarptım. Başta iyi sandım ama kusma, baş dönmesi ve çift görme sonrası kontrol ettirmeye karar verdim. Doktorlar şiddetli bir beyin sarsıntısı olduğunu söyledi."

Oyuncu, evde dinlenme sürecinde olduğunu belirterek, "Ekran süremi minimumda tutuyorum ve annem yanıma geldi, bana bakıyor." dedi.

laila.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

