Ünlü oyuncu beyin sarsıntısı geçirdi: Başta iyi sandım ama...

İngiliz oyuncu Laila Zaidi, geçtiğimiz pazar günü yaşadığı kötü bir düşme nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 31 yaşındaki oyuncu, başının arkasına çarpmasının ardından çift görme, baş dönmesi ve kusma şikâyetleri yaşamaya başladı.

Hayranlarına Instagram’dan bilgi veren Zaidi, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Beni soran ve mesaj atan herkese teşekkür ederim. Pazar günü kötü bir düşme yaşadım ve başımın arkasına çarptım. Başta iyi sandım ama kusma, baş dönmesi ve çift görme sonrası kontrol ettirmeye karar verdim. Doktorlar şiddetli bir beyin sarsıntısı olduğunu söyledi."