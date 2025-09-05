Ayta Sözeri’den Britney Spears sürprizi!
Ayta Sözeri, Murat Cemcir'in yeni filminde bir pavyon şarkıcısını canlandıracak ve Britney Spears'ın "Baby One More Time" performansıyla izleyicilere sürpriz yapacak.
Murat Cemcir’in yeni filminde başrolde oyuncu ve şarkıcı Ayta Sözeri yer alacak. Filmde bir pavyon şarkıcısını canlandıracak Ayta Sözeri, kariyerinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, proje kapsamında izleyicilere büyük bir sürpriz hazırlayan Sözeri, ilk kez İngilizce bir şarkı seslendirecek. Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears’ın “Baby One More Time” adlı şarkısını sahnede söyleyecek.
CANLI PERFORMANS SERGİLEYECEK
Şarkının stüdyo kayıtlarının önümüzdeki günlerde yapılacağı, çekimlerde de bu performansın canlı sergileneceği öğrenildi. Yaklaşık bir haftadır özel dersler alarak hazırlık yapan Ayta Sözeri’nin performansı şimdiden merak konusu oldu.
Kaynak:Hürriyet