Bella Hadid’den Kahramanmaraşlı bal ustasına büyük jest!
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kahramanmaraşlı bir bal ustasını gündeme taşıdı. Filistin asıllı model, 60 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabında, kentte doğal bal üreten 73 yaşındaki Nusret Sapsız’ın videosunu yayımladı.
Küçük dükkanında yıllardır doğal bal üretimi yapan Nusret Sapsız, Hadid’in paylaşımıyla bir anda geniş kitlelere ulaştı. Bella Hadid’in jesti Türk takipçileri arasında da büyük ilgi gördü.
TEŞEKKÜR ETTİ
Paylaşım sonrası Nusret Sapsız, kendi Instagram hesabından ünlü modele teşekkür etti.
Daha önce Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası destek mesajları paylaşan, New York’taki Türk Evi’ne yardım kutuları götüren ünlü model, geçtiğimiz aylarda da sarma sardığı anları sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmıştı.