Ünlü çiftin bebek heyecanı: Cinsiyeti de belli oldu

Ünlü çift Vildan Atasever ile Mehmet Erdem’in bebek beklediği öğrenildi. 5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, dört ay sonra bebeklerini kucağına alacak.

Ünlü oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem, anne-baba olmak için gün sayıyor. Eylül 2021’de evlenen çiftin 5 aylık bebek beklediği öğrenildi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen habere göre, 44 yaşındaki Atasever ve 46 yaşındaki Erdem’in bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. 2. Sayfa'nın özel haberine göre, ikili bir erkek çocuk sahibi olacak.

GÜN SAYIYORLAR

Müjdeli haberin duyulmasının ardından sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı paylaşıldı. Mutlu çiftin dört ay sonra bebeklerini kucaklarına alacağı öğrenildi.

Vildan Atasever, İsmail Hacıoğlu ile 2010 yılında evlenmiş, 4,5 yıl evli kaldıktan sonra 21 Ocak 2015 tarihinde karşılıklı anlaşmayla boşanmışlardı. Aradan geçen 6 yılın ardından Atasever, 2021 yılında Mehmet Erdem ile nikah masasına oturmuştu.

