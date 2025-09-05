Sahnelere veda etti! Ameliyat olacağını açıkladı

Yayınlanma:
İngiliz şarkıcı Elle, sağlık sorunları nedeniyle sahnelere veda ettiğini ve ameliyat olacağını duyurdu.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Elle, hayranlarını şaşkına çevirerek sahne hayatına ara verdiğini açıkladı. Sanatçı, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle sahneye çıkamayacağını duyurdu.

Elle, "Sevgili arkadaşlarım ve takipçilerim, büyük bir üzüntüyle sahneye çıkmayı ve şarkı söylemeyi önümüzdeki dönemde durduracağımı paylaşıyorum. Sessizce devam eden sağlık sorunlarımla mücadele ediyorum ve son gelişmeler, omurga ameliyatı ve tedavi görmem gerektiğini gösterdi. Bu süreçte şarkı söyleyemeyecek ve sahneye çıkamayacağım" ifadelerini kullandı.

elle.webp

Lady Gaga 45 dakika kala konseri iptal etti: Bu riski göze alamam!Lady Gaga 45 dakika kala konseri iptal etti: Bu riski göze alamam!

"SAĞLIĞIMA ODAKLANMAM GEREKİYOR"

Müziğin hayatının çok büyük bir parçası olduğunu belirten Elle, "Hayatımın bu kısmını durdurmak inanılmaz zor ama şu anda sağlığıma odaklanmam gerekiyor" dedi. Ünlü şarkıcı, destekleyen tüm hayranlarına ve arkadaşlarına teşekkür etti ve "Bu sadece bir mola, son değil. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim" mesajını verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

