İpek Kıraç'tan yoğun bakımdaki İnan Kıraç'a mesaj!

Merhum iş insanı Suna Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, uzun süredir yaşadığı ailevi ve hukuki sorunların ardından babası İnan Kıraç ile barışmıştı.

Geçtiğimiz günlerde demans rahatsızlığının ilerlemesi sonucu yoğun bakıma kaldırılan 88 yaşındaki İnan Kıraç'ın doğum gününü kızı İpek Kıraç, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj ve fotoğraf ile kutladı.

YILLAR SONRA GELEN BARIŞ

İnan Kıraç'ın sağlık sorunları ve Adli Tıp Kurumu'nun fiil ehliyetinin olmadığına dair raporu sonrası vasi atanması ve 2024 yılı sonunda yaptığı evliliğin iptal edilmesi gibi olaylar, son dönemde kamuoyunun gündemindeydi. Bu süreçte en çok konuşulan konulardan biri de yıllardır küs olduğu kızı İpek Kıraç ile barışması olmuştu. Mahkemenin evliliği iptal etmesinin ardından sessizliğini bozan İpek Kıraç, sosyal medya hesabından babasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, barışma anlarını şu sözlerle anlatmıştı:

"'İpek Hanım, babanız sizi görmek istiyor'. Birkaç saniye nefes alamadım. Yıllardır o cümlenin hayali ile yaşıyordum. Kapısını çaldım, yanında doktorları vardı. Göz göze geldik. Yanına koştum. Kucaklaştığımız o ilk an ikimiz de gözyaşlarımıza hakim olamadık."

YOĞUN BAKIMDAKİ BABASINA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Babası İnan Kıraç'ın yoğun bakıma kaldırılmasıyla sarsılan İpek Kıraç, babasının doğum gününü unutmadı. Sosyal medya hesabından babasıyla el ele tutuştuğu bir fotoğrafını paylaşan İpek Kıraç, altına şu notu düştü:

"İyi ki doğdun Babam…. El ele…. Hep el ele…."