Berfu Yenenler 20 bin lirayı duyunca yolları ayırdı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden Berfu Yenenler, takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı.

Berfu Yenenler, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde bir takipçisinin "Rahat bi insan olmanın 3 maddesi" sorusuyla karşılaştı.

Bu soru karşısında bir itirafta bulunan Yenenler, "Düzenli terapi diyebilirdim ama terapistim de en son ücretini 20 bin TL yaptı, yollarımızı ayırdık" yanıtını verdi.

"MUTLUYUM, 30 YAŞ BANA İYİ GELDİ"

Terapistiyle yollarını maddi sebeplerle ayırdığını açıklayan Yenenler, "Cevaplar mısın bilmiyorum ama mutlu musun?" şeklindeki soruya ise, "Ay mutluyum ya. Bence beni baya güzel günler bekliyor. Dönem dönem parladığım zamanlar olur, bence o dönemlerimden birine girdim. 30 yaş bana iyi geldi. Ay baksanıza saçım başım parlıyo, şaka mı?" diyerek yanıt verdi.

