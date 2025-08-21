Berfu Yenenler 20 bin lirayı duyunca yolları ayırdı!

Berfu Yenenler 20 bin lirayı duyunca yolları ayırdı!
Yayınlanma:
Berfu Yenenler, takipçileriyle yaptığı soru-cevap etkinliğinde bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden Berfu Yenenler, takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı.

Berfu Yenenler, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde bir takipçisinin "Rahat bi insan olmanın 3 maddesi" sorusuyla karşılaştı.

Bu soru karşısında bir itirafta bulunan Yenenler, "Düzenli terapi diyebilirdim ama terapistim de en son ücretini 20 bin TL yaptı, yollarımızı ayırdık" yanıtını verdi.

berfu-yenenler-terapist.png

Ünlü şarkıcı gözyaşları içinde anlattı: Kanser oğlumla anılarımı çaldıÜnlü şarkıcı gözyaşları içinde anlattı: Kanser oğlumla anılarımı çaldı

"MUTLUYUM, 30 YAŞ BANA İYİ GELDİ"

Terapistiyle yollarını maddi sebeplerle ayırdığını açıklayan Yenenler, "Cevaplar mısın bilmiyorum ama mutlu musun?" şeklindeki soruya ise, "Ay mutluyum ya. Bence beni baya güzel günler bekliyor. Dönem dönem parladığım zamanlar olur, bence o dönemlerimden birine girdim. 30 yaş bana iyi geldi. Ay baksanıza saçım başım parlıyo, şaka mı?" diyerek yanıt verdi.

berfu-yenenler.png

"Ozzy Osbourne öleceğini biliyordu""Ozzy Osbourne öleceğini biliyordu"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

