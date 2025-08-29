Belçim Bilgin savcılığa koştu! Soruşturma başlatıldı

Belçim Bilgin savcılığa koştu! Soruşturma başlatıldı
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, yapım şirketi üzerinden dolandırıldı. Asistanını kandıran şüpheli Mehmet A. kayıplara karışırken, savcılık soruşturma başlattı.

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin dolandırıcıların hedefi oldu. Bilgin, 2019 yılında kurduğu yapım şirketi üzerinden dolandırıldı.

Geçtiğimiz ay yaşanan olayda, kendisini farklı isimle tanıtan Mehmet A. isimli şüpheli, şirketin asistanı Zeynep B.’yi arayarak firmanın markasını öne çıkarmak için PR çalışması yapmak istediğini söyledi.

belcim-bilgin.png

Mehmet Ali Erbil'in düğününde Serdar Ortaç krizi: Hayatı boyunca yalnız kalacak!Mehmet Ali Erbil'in düğününde Serdar Ortaç krizi: Hayatı boyunca yalnız kalacak!

PARAYA ALINCA YOK OLDU

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, güven kazanan dolandırıcı, yıllık ücretin ilk taksiti olarak 80 bin liranın hesaba yatırılmasını istedi. Parayı gönderen asistan, daha sonra şüpheliye ulaşamayınca dolandırıldığını fark etti.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Durumu öğrenen Belçim Bilgin, savcılığa giderek şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, polis şüpheli Mehmet A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

belcim-bilgin.webp

Taciz iddialarının ardından başrol değişti: Tayanç Ayaydın gitti o geldiTaciz iddialarının ardından başrol değişti: Tayanç Ayaydın gitti o geldi

Kaynak:Sabah

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Magazin
Mehmet Ali Erbil canlı yayında takı topladı!
Mehmet Ali Erbil canlı yayında takı topladı!
Mehmet Ali Erbil'in düğününde Serdar Ortaç krizi: Hayatı boyunca yalnız kalacak!
Mehmet Ali Erbil'in düğününde Serdar Ortaç krizi: Hayatı boyunca yalnız kalacak!