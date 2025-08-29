Belçim Bilgin savcılığa koştu! Soruşturma başlatıldı

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin dolandırıcıların hedefi oldu. Bilgin, 2019 yılında kurduğu yapım şirketi üzerinden dolandırıldı.

Geçtiğimiz ay yaşanan olayda, kendisini farklı isimle tanıtan Mehmet A. isimli şüpheli, şirketin asistanı Zeynep B.’yi arayarak firmanın markasını öne çıkarmak için PR çalışması yapmak istediğini söyledi.

PARAYA ALINCA YOK OLDU

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, güven kazanan dolandırıcı, yıllık ücretin ilk taksiti olarak 80 bin liranın hesaba yatırılmasını istedi. Parayı gönderen asistan, daha sonra şüpheliye ulaşamayınca dolandırıldığını fark etti.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Durumu öğrenen Belçim Bilgin, savcılığa giderek şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, polis şüpheli Mehmet A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

