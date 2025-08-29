Mehmet Ali Erbil'in düğününde Serdar Ortaç krizi: Hayatı boyunca yalnız kalacak!

Mehmet Ali Erbil'in düğününde Serdar Ortaç krizi: Hayatı boyunca yalnız kalacak!
Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile evlenerek 6. kez "Evet" dedi. Ancak düğünün en dikkat çeken olayı nikah şahidi Serdar Ortaç'ın törene katılmaması oldu.

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi. Yakın dostlarının katıldığı tören, İstanbul’da gerçekleştirilirken Erbil, böylece 6. evliliğini yapmış oldu.

Çiftin yakın dostlarının yanı sıra Erbil'in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil de bu mutlu günde yanlarında yer aldı.

NİKAH ŞAHİDİ KRİZİ: SERDAR ORTAÇ UYUYAKALDI

Nikâh için yakın arkadaşı Serdar Ortaç’ı şahidi olarak seçen Erbil, tören sırasında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ünlü şarkıcının nikaha "uyuyakaldığı" gerekçesiyle katılamadığı öğrenildi. Bu durum, Mehmet Ali Erbil'i oldukça sinirlendirdi.

Nikâh çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbil, Serdar Ortaç’ın yokluğuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü şovmen, Ortaç’a ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Maneviyat yok onda. Hayatı boyunca yalnız ve yalnız kalacak."

