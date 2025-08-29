Taciz iddialarının ardından başrol değişti: Tayanç Ayaydın gitti o geldi

Hakkında ortaya atılan taciz iddialarının ardından yolların ayrıldığı Tayanç Ayaydın yerine Ben Leman dizisinin kadrosuna katılan isim belli oldu.

Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ben Leman dizisi, başrol oyuncusu Tayanç Ayaydın hakkındaki taciz iddialarıyla sarsıldı. Ayaydın'ın, daha önce Tozluyaka dizisinde birlikte rol aldığı genç meslektaşı Doğa Lara Akkaya'yı sözlü ve yazılı taciz ettiği yönündeki iddialar ve paylaştığı mesajlar gündeme bomba gibi düştü.

İzmir'de dört kadının hikayesini anlatan Ben Leman dizisinde yaşanan bu gelişmelerin ardından yapım ekibi harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, dizinin başrol oyuncusu Tayanç Ayaydın ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

tayanc-ayaydin.webp

YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Semih Bağcı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Burçin Terzioğlu’nun hayat verdiği öğretmen Leman Bilgin’in partneri, Genel Cerrah Demir Arıkan karakterine hayat verecek yeni isim belli oldu. Dizinin yeni Demir'i, ünlü oyuncu Özgür Çevik oldu.

zgur-cevik.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

