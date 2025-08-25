Başak Karahan Enes Batur'a tazminat davası açtı

Bir zamanlar sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden olan sosyal medya fenomenleri Başak Karahan ve Enes Batur, ilişkilerini yıllar önce noktalamıştı. Enes Batur'un, yakın zamanda evlenecek olan Başak Karahan hakkında yaptığı paylaşımlar sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Başak Karahan, sosyal medya hesabından avukatının kaleme aldığı bir metni paylaşarak bilgi verdi. Açıklamada, Enes Batur tarafından yapılan paylaşımların "kişilik haklarına ağır saldırı" niteliği taşıdığı ve "kadına yönelik psikolojik şiddet ve sistematik taciz boyutlarına" ulaştığı ifade edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Paylaşımın devamında, Batur'un eylemlerinin Karahan'ın onurunu, itibarını ve ruhsal bütünlüğünü hedef aldığı belirtildi. Enes Batur hakkında suç duyurusunda bulunuldu, uzaklaştırma talebini içeren koruma tedbiri başvurusu yapıldı ve 5 kuruşluk sembolik bir manevi tazminat davası açıldı.

Avukat tarafından yapılan açıklamada, "Hiçbir haksız itham, iftira, psikolojik şiddet veya tacizin karşılıksız bırakılmayacağı" ve müvekkilinin haklarını korumak için tüm yasal yolların kararlılıkla kullanılacağı vurgulandı.

Enes Batur, önce sosyal medyada Karahan ile olan eski fotoğrafını yakınlaştırarak profil fotoğrafı yapmış, Youtube kanalının adını 'Enes Batur Karım da Karım' olarak değiştirmişti.

