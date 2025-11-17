Bariyerden atlayıp ünlü şarkıcıya koşmuştu: Hapis cezası verildi
ABD'li şarkıcı ve oyuncu Ariana Grande'nin başrolünde oynadığı Wicked: For Good filminin, Singapur'da gerçekleşen prömiyerinde, Avustralyalı hayranı Johnson Wen, bariyerleri aşıp ünlü şarkıcıyı sert biçimde tutmuştu.
BBC'nin haberine göre Singapur'da mahkeme, Grande'yi rahatsız eden 26 yaşındaki Johnson Wen'e ilişkin kararını açıkladı.
Tom Cruise ilk Oscar'ını kazandı
9 GÜN HAPİS CEZASI
Mahkeme, "kamuya rahatsızlık verdiğini kabul eden" Wen'i 9 gün hapis cezasına çarptırdı.
Wen'in, "Wicked: For Good" filminin prömiyerinde bariyerden atlayarak oyuncuların hayranlarını selamladığı "sarı halı" alanına izinsiz girmesi ve filmin başrolünde yer alan Grande'yi sert şekilde omuzlarından tutarak sarması, gündem olmuştu.
Feyyaz Yiğit: Çok para kazanırken alınması zor bir karardı!
Güvenlik görevlileri ve Grande'nin başrolü paylaştığı ünlü oyuncu Cynthia Erivo'nun müdahalesiyle ABD'li oyuncudan uzaklaştırılan Wen, gözaltına alınmıştı.
O anların videosunu paylaşan Wen, "Sevgili Ariana Grande, sarı halıda seninle zıplamama izin verdiğin için teşekkürler." ifadesini kullanmıştı.
Kaynak:AA