Barış Arduç İtalya'dan altın madalyayla döndü

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Barış Arduç, İtalya'da düzenlenen Jiu-Jitsu şampiyonasında 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazandı.

Ünlü oyuncu Barış Arduç, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open-IBJJF Jiu-Jitsu Championship’te mücadele etti.

Turnuvada mindere çıkan Barış Arduç, karşılaştığı rakiplerini tek tek eleyerek finale yükseldi. Mücadele boyunca sergilediği performansla dikkat çeken ünlü oyuncu, finalde de üstünlüğünü koruyarak podyumun en üst basamağına çıktı.

baris-arduc-italyadan-altin-madalyayla-dondu-1.jpg

85 KİLODA ZİRVEYE ÇIKTI

Arduç, organizasyonda 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde yarıştı. Başarılı bir performans ortaya koyan ünlü oyuncu, altın madalyanın sahibi oldu.

Son olarak Aşk ve Gözyaşı dizisinde rol alan Barış Arduç, kariyeri boyunca Kiralık Aşk, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Kuzgun gibi dizilerde boy göstermişti.

baris-arduc-italyadan-altin-madalyayla-dondu-2.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

