Ünlü oyuncu yaşadığı zorbalığa isyan etti: Erkek olsaydım bu kadar sorgulanacak mıydı?

4 Kasım 2025'te oğlu Devin'i kucağına alan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, oyunculuğa Çirkin isimli dizi ile dönüş yaptı.

Dizinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada fiziksel görünüşü üzerinden zorbalığa uğrayan Gümülcinelioğlu, sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Gelelim işin hiç görmeden, anlamadan dil uzatma hakkını kendinizde bulduğunuz hayatıma. Ben bu dizinin çekimlerine başladığımda daha yeni anne olmuştum, 3,5 aylık bebeğim vardı, şimdi 5 aylık oldu. Aylardır uykusuzum. Bir yandan bebeğime bakıyorum, bir yandan sete gidiyorum. Bebeğim yanımda değilse her 3 saatte bir süt sağıp sahneye dönüyorum. Diyet ve spor yapıyorum. Başladığımdan bu yana 15 kg verdim. Ne acı ki kötülükle beslenen insanlardan dolayı buraya böyle bir cümle kurmak zorunda kalıyorum.