Ünlü oyuncu yaşadığı zorbalığa isyan etti: Erkek olsaydım bu kadar sorgulanacak mıydı?

Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medyada fiziksel görünüşüyle ilgili uğradığı zorbalığa tepki gösterdi. Anne olduktan sonra yeniden setlere dönen Gümülcinelioğlu, "Erkek olsaydım, yeni baba olduktan sonra işime dönmem bu kadar sorgulanır mıydı?" sözleriyle yaşadıklarına isyan etti.

4 Kasım 2025'te oğlu Devin'i kucağına alan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, oyunculuğa Çirkin isimli dizi ile dönüş yaptı.

Dizinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada fiziksel görünüşü üzerinden zorbalığa uğrayan Gümülcinelioğlu, sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

  • "Çirkin dizisi ekrana gelmeye başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinden fiziki görünüşümle alakalı uğradığım zorbalığa karşı ben de birkaç şey söylemek isterim artık.
  • Öncelikle bahaneye gerek kalmaksızın kadın ya da erkek hiç kimsenin bir başka kimsenin görünüşüyle ilgili hakaret etmeye, dalga geçmeye, laf sokmaya hakkı yoktur. Bunu yapan kişi kendi çirkin karakterini ortaya koyar sadece.

"BİR YANDAN BEBEĞİME BAKIYORUM, BİR YANDAN SETE GİDİYORUM"

Gelelim işin hiç görmeden, anlamadan dil uzatma hakkını kendinizde bulduğunuz hayatıma. Ben bu dizinin çekimlerine başladığımda daha yeni anne olmuştum, 3,5 aylık bebeğim vardı, şimdi 5 aylık oldu. Aylardır uykusuzum. Bir yandan bebeğime bakıyorum, bir yandan sete gidiyorum. Bebeğim yanımda değilse her 3 saatte bir süt sağıp sahneye dönüyorum. Diyet ve spor yapıyorum. Başladığımdan bu yana 15 kg verdim. Ne acı ki kötülükle beslenen insanlardan dolayı buraya böyle bir cümle kurmak zorunda kalıyorum.

"YENİ BABA OLDUKTAN SONRA İŞİME DÖNMEM BU KADAR SORGULANACAK MIYDI?"

  • Şimdi hemen çalışmasaydın o zaman diye korkunç bir bakışta yorumlar da gelecektir kesin. Siz yazmadan ona da cevap vermiş olayım. Bir evladımız oldu ve ona elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışacağız ömrümüz boyunca.
  • Erkek olsaydım, yeni baba olduktan sonra işime dönmem bu kadar sorgulanacak mıydı? Ya da başka bir mesleğim olsaydı, bir kadın olarak doğumdan sonra işe dönmem bu kadar mesele olur muydu? Oyuncu olduğum için mi bu tavrınız?
  • Peki, Benim de bir ailem, bir evladım olduğu ve onlar için çalışmam gerektiği hiç bu aklınıza gelmiyor mu gerçekten?

"TAM OLARAK DERDİNİZ NEDİR?"

  • Bir de şunu merak ediyorum: Siz bu ‘oyuncuların belli bir kiloda ya da belirli bir kalıpta, görünüşte olması gerektiği’ yanlışına nereden kapıldınız? Tam olarak derdiniz nedir mesela?
  • Sizin adınıza üzgünüm ama ben evladımı sağlıkla büyütmeye, emzirmeye ve işimi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim.
  • Tüm bunların yanında en başından bu yana bana ellerinden geldiğince destek olan bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum ve şanslıyım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

