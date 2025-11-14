Arzu Sabancı'nın yeni gelin adayı ortaya çıktı

Arzu-Ömer Sabancı çiftinin küçük oğulları Kerim Sabancı yeni bir aşka yelken açtı.

Daha önce Deren Talu ve ABD'li model Carmella Rose gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Kerim Sabancı, gönlünü bu kez tanıdık bir isme kaptırdı.

Demet Akalın'dan Türkiye güzeline destek: Ben öderim!

ÖZEL ÜYELİKLE GİRİLEN BİR KULÜPTE TANIŞTILAR

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, 29 yaşındaki Kerim Sabancı'nın yeni sevgilisinin, iş kadını Melis Çatak olduğu iddia edildi.

Melis Çatak ve Kerim Sabancı'nın ilişkisinin yaklaşık bir ay önce başladığı ve Bebek'te özel üyelikle girilen bir kulüpte tanıştıkları öne sürüldü.

Ünlü sunucu 2 aydır kanserle mücadele ettiğini açıkladı

YENGESİNİN ARKADAŞI ÇIKTI

Melis Çatak'ın, Kerim Sabancı'nın yengesi Nazlı Sabancı (Hacı Sabancı'nın eşi) ile yakın dost olduğu öğrenildi.