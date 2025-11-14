Ünlü sunucu 2 aydır kanserle mücadele ettiğini açıkladı

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iki aydır kanserle mücadele ettiğini duyurdu. Vahapoğlu, rektum kanseri teşhisi aldığını ve iki aydır kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı.

Hayatının en hassas dönemlerinden birini yaşadığını belirten Vahapoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.



Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide ‘rektum kanseri’ olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.



Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum.

"ANNEM VE BABAMI ÜST ÜSTE KAYBETTİM"

Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın.



Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz.

"BİRKAÇ AYA DA KISMETSE HER ŞEY BİTECEK"