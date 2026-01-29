Alya Şahinler isyan etti: Test sonucu çıkmadan diziden çıkarılmış!

Uyuşturucu test sonucu negatif çıkan Alya Şahinler, sonuçlar açıklanmadan önce rol aldığı Rüya Gibi dizisinden çıkarıldığını belirterek duruma tepki gösterdi. Şahinler, yaptığı açıklamada peşin hükümle alınan kararlara isyan etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu’na kan ile saç örneği veren şarkıcı ve oyuncu Alya Şahinler, test sonuçlarının açıklanmasının ardından bir açıklama yaptı.

Uyuşturucu test sonucu negatif çıkan Şahinler, süreç devam ederken rol aldığı "Rüya Gibi" adlı dizideki sahnelerinin çıkarıldığını ve projeden uzaklaştırıldığını açıkladı.

alya-sahinler-isyan-etti-test-sonucu-cikmadan-diziden-cikarilmis-2.jpg

"TÜM YASAL SÜREÇLERE SONSUZ SAYGI DUYDUM"

Alya Şahinler, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde şahsımla ilgili basına yansıyan ve kamuoyunu meşgul eden yasal süreçle ilgili olarak, gerçekleri tüm şeffaflığıyla paylaşmak adına bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki; Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı ve bir kadın sanatçı olarak, devletimin kurumları tarafından yürütülen tüm yasal süreçlere en başından itibaren sonsuz saygı duydum. Yürütülen bu hassas incelemeler ve testler neticesinde, sonuçlarımın 'NEGATİF' çıktığını ve hakkımdaki tüm iddiaların asılsız olduğunun resmen kanıtlandığını bildirmek isterim.

alya-sahinler-isyan-etti-test-sonucu-cikmadan-diziden-cikarilmis-1.webp

"UĞRADIĞIM HAKSIZLIĞIN EN ÜZÜCÜ KISMIDIR"

Bu süreçte görevini büyük bir titizlikle yürüten devletimizin tüm birimlerine, emniyet mensuplarımıza ve süreç boyunca nezaketini esirgemeyen tüm çalışanlara, gösterdikleri profesyonel ve insani yaklaşım için gönülden teşekkür ederim.

Hakikat bu kadar net bir şekilde ortaya çıkmışken, beni asıl yaralayan nokta ise henüz hiçbir şey kesinleşmeden maruz kaldığım 'peşin hükümlü' yaklaşımlardır. Büyük bir emekle yer aldığım diziden, henüz masumiyetim kanıtlanmadan alelacele sahnelerimin çıkarılması ve projeden uzaklaştırılmam, uğradığım haksızlığın en üzücü kısmıdır. En çok mesleki dayanışmaya ihtiyaç duyduğum bir dönemde, emeğimin ve profesyonelliğimin bu şekilde hiçe sayılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

alya-sahinler-isyan-etti-test-sonucu-cikmadan-diziden-cikarilmis-2.webp

"BENİM İÇİN ASIL OLAN ADALETTİR"

Benim için asıl olan adalettir ve bugün alnım ak, başım dik bir şekilde gerçeğin huzurundayım. Yaşadığım bu haksızlığa rağmen, odağımı her zaman olduğu gibi sanatıma ve beni bekleyen yeni projelerime çevireceğim. Bu zorlu süreçte yanımda duran, bana inanan ve desteğini esirgemeyen tüm sevenlerime, aileme, ekibime ve avukatıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

