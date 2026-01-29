Defne Samyeli: Bu bir ihbar yazısıdır

Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte 5 yıldır ikamet ettiği rezidanstaki güvenlik zafiyetlerine karşı sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Samyeli, "bu bir ihbar yazısıdır" diyerek yaptığı paylaşımında, binada uzun süredir yangın alarmının çalışmadığını belirterek bina yönetimine tepki gösterdi.

"BU BİNADA YANGIN ALARMI ÇALIŞMIYOR"

X hesabından uzun bir açıklama yapan Defne Samyeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir ihbar yazısıdır. Haftalardır yazsam yazmasam mı diye düşünüyorum; bu ağır gündemden vakit almamak adına. Ama Kartalkaya yangının birinci yıl dönümü geldi geçti bile. O konu malumunuz. Milletçe genel tavrımız böyle elim olayları önlemek için tedbirlerin takipçisi olmak yerine sonradan kahrolup üzülmek.

İhbar ettiğim konu, benim içinde yaşadığım binada beni, ailemi ve diğer yüzlerce kişiyi ilgilendiriyor. Rezidans binasında kiracı olarak oturuyorum. Bu beşinci senem oldu; ben geldiğimden beri BU BİNADA YANGIN ALARMI ÇALIŞMIYOR!

"DUMANDAN HASTANELİK OLDU"

Bundan iki yıl önceydi. Bizim katta bir yangın çıkmış. Sabaha karşı 4’de resepsiyonun bizim duvara monte edilmiş iletişim telefonuna kızım Derin cevap vermese, haberimiz bile olmayacaktı. Kapımıza güm güm vuran bir güvenlik görevlisi (ki sonra kendisi hastanelik oldu dumandan) bize binayı acil terk etmemizi, yoksa dumandan boğulacağımızı söyledi.

Salonu duman basmış, göz gözü görmüyor. Bir de bu binadaki dairelerde açılan pencere yok. ‘Vasistas’ diye tabir edilen az miktarda havalandırma penceresi var, ama normal zamanda oksijen almamıza bile yetmiyor.

Üzerimizde pijamalar, apar topar kedimizi kutuya koyduk, yangın merdiveninden aşağı inenlere katıldık. Kısa versiyon anlatayım, normal şartlarda, yani alarmın çalıştığı bir dünyada insanların haberi olup da o merdivenlere akın etse orada zaten izdiham olur. Bu, bir. İkincisi, ve esas vahim olanı, insanların yangın çıktığından haberdar dahi olmamaları.

"KLASİK ÜLKEM TABLOSU"

Bu binada, 1000 kişi yaşıyor. Küçük çocuklar, aileler, hayvanlar var. Ben, telefon numarasını bildiğim tanıdıklarıma teker teker telefon ettim o gece, bekleştiğimiz resepsiyondan. Sonra birkaç görevlinin üstün çabası ve itfaiyenin gelmesi ile yangın söndürüldü.

Alarmın neden çalışmadığı ile ilgili o gece, ve onu takip eden aylar boyunca ısrarlı şekilde konunun takipçisi oldum. Binada maaşlı çalışan teknik servis elemanlarından öğrendiğim kadarıyla, yönetim tarafından binada yaşayanlara bu konuda bilgi vermemeleri, ve hatta bizimle pek muhatap olmamaları telkin edilmiş.

Bina yönetimi demişken, bu binanın bir yöneticisi de yok. Çünkü yönetici olarak gelen, en fazla bir ay dayanıyor. Diğer komşularımla bina sorunları üzerine ne zaman konuşsak bu konuyu gündeme getirmeme rağmen -binanın genel sorunlarını geçtim- YANGIN ALARMININ ÇALIŞMAMASI konusunda- genel bir vurdumduymazlık söz konusu.

Buna da inanamıyorum, vurgulamak isterim. Klasik ülkem tablosu. Ama konu can güvenliği konusu. Bunu şimdi ciddiye almazsak, ne zaman alacağız?

"GÜLER MİSİNİZ, AĞLAR MISINIZ?"