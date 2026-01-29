Hande Yener'in Sezen Aksu konseri mahkemelik oldu

Hande Yener’in, "Hande Bizi Sezen'e Götür" konseri öncesi şok bir gelişme yaşandı. Projenin fikri haklarının kendisine ait olduğunu ve izinsiz kopyalandığını iddia eden Nurcan Karacalar, ünlü şarkıcıya dava açıldığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in, Sezen Aksu'nun şarkılarını senfonik orkestra eşliğinde seslendireceği "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesi, mahkemelik oldu.

30 ve 31 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan konserler öncesinde, NK Proje şirketinin sahibi Nurcan Karacalar, projenin kendilerinden izinsiz şekilde hayata geçirildiğini belirterek dava açtıklarını duyurdu.

Nurcan Karacalar tarafından yapılan açıklamada, projenin tüm fikri altyapısının ve oluşum sürecinin kendilerine ait olduğu savunuldu.

HANDE YENER'E DAVA AÇILDI

Habertürk'ün haberine göre, Nurcan Karacalar, İstanbul Çağlayan 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde başlatılan hukuki sürece ilişkin şu ifadelere yer verdi:

  • "2024'te seyirciyle buluşturulan, tüm oluşum süreci ve fikri altyapısı Nurcan Karaca'ya (NK Projeler) ait olan 'Hande Bizi Sezen'e Götür! Senfonik' projesinin, izin alınmaksızın aynı başlık ve konseptle bilet satışına açılması üzerine yorumcu Hande Yener ve bilete açan organizasyon firmasına dava açarak hukuki süreci başlatmış bulunuyoruz.
  • Söz konusu proje; konsept geliştirme, senfonik aranjelerin en sağlıklı şekilde yapılması, senfoni orkestrası yapılanması, içerik kurgusu, başlık tasarımı, tanıtım teaser yapısı ve organizasyon modeli dâhil olmak üzere tüm yönleriyle özgün bir proje olarak NK Projeler tarafından geliştirilmiştir.

"BİREBİR KOPYALANARAK İZİNSİZ BİLETE AÇILDI"

  • Aynı ekiple birebir kopyalanarak yapımcısından izinsiz bilete açıldığının tespiti sonrası ilgili taraflara ihtar gönderilmiş; buna rağmen satışın devam etmesi üzerine yargı süreci başlatılarak dava açılmıştır.
  • Projenin hazırlık aşaması; yüksek maliyet, ciddi risk ve uzun soluklu bir emek işçiliği sürecini kapsamaktadır. Ve projenin devam etmesiyle ancak ön hazırlık sürecindeki maddi manevi emeğin karşılığı alınabilmektedir.

"FİKİR VE EMEK HIRSIZLIĞI NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR"

  • Geçen sene projenin yakaladığı rüzgarla devam konserlerini yapmamız yorumcu tarafından çeşitli bahanelerle engellenmiş ve yetkisi olmadığı, sadece yorumcu olarak projede yer aldığı halde etik dışı şekilde projeye hiçbir emeği olmayan bir organizatörle bilete açtırmıştır.
  • Aynı proje yapısının aynı müzik direktörü, aranjör ve senfoni yapılanmasıyla yeniden hayata geçirilmesi ve bize ait konser ve prova görüntülerinin tanıtım ayağında kullanılması aleni şekilde fikir ve emek hırsızlığı niteliği taşımaktadır.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

  • Sanat üretiminin serbestliği ve herkesin benzer türlerde projeler geliştirme hakkı olduğu açıktır. Ancak bu özgürlüğün, başkalarının emek, fikir ve üretim süreçlerine saygı temelinde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz.
  • Bu sürecin yalnızca bireysel bir hak arayışı değil, aynı zamanda fikir üreticilerinin emeğinin korunması açısından kamuoyunu ilgilendiren bir etik mesele olduğuna inanıyor; hukuki süreci şeffaflıkla yürüttüğümüzü kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

