Hande Yener'in Sezen Aksu konseri mahkemelik oldu

Hande Yener’in, "Hande Bizi Sezen'e Götür" konseri öncesi şok bir gelişme yaşandı. Projenin fikri haklarının kendisine ait olduğunu ve izinsiz kopyalandığını iddia eden Nurcan Karacalar, ünlü şarkıcıya dava açıldığını duyurdu.