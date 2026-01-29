Ufuk Özkan için kritik gün: Donör için karar verilecek

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve bir süredir hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın nakil sürecinde önemli bir aşamaya gelindi.

Geçtiğimiz günlerde hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Ufuk Özkan’a donör olmak için 3 aday bulunduğu belirtilmişti. 3 aday üzerinde yürütülen incelemelerin ardından, bir aday ile ilgili tıbbi testler büyük oranda tamamlandı.

Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama

ETİK KURUL HEYETİNİN KARŞISINA ÇIKACAK

Canlıdan organ nakli prosedürleri gereği, akraba dışı bağışçıların organ verebilmesi için zorunlu olan "etik kurul onayı" süreci bugün itibarıyla başlatıldı.

Habertürk'ün haberine göre, tıbbi incelemeler sonucunda uygun bulunan 3 donör adayından birinin, nakil işleminin resmiyet kazanması ve operasyonun gerçekleşebilmesi için bugün etik kurul heyetinin karşısına çıkacağı belirtildi.

Donörün kim olduğu ortaya çıktı

NAKİL İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Etik kurulu tarafından olumlu bir karar verilmesi durumunda, nakil ameliyatının önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor.