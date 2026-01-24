Ufuk Özkan'dan haber geldi: Donörün kim olduğu ortaya çıktı

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi gören Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Nakil sürecinin kritik aşamaya gelmesiyle birlikte birçok meslektaşı sosyal medya üzerinden donör çağrısında bulunmuştu.

UFUK ÖZKAN'DAN HABER GELDİ

Yapılan çağrıların ardından karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan için sevindirici haber geldi.

Ufuk Özkan için iyi haber geldi

Donör bulunduğu öğrenilen Özkan’a, daha önce rol aldığı bir dizide, kamera arkasında çalışan bir kişinin donör olduğu belirtilmişti.

Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan da dün yaptığı açıklamada sürecin olumlu ilerlediğini duyurmuş donör arayışında sona yaklaşıldığını belirterek, sürecin şu an itibarıyla yüzde 90 oranında olumlu seyrettiğini ifade etmişti.

DONÖRÜN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Her şeyin planlandığı gibi devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarla birlikte sonuçlara ilişkin kamuoyuna bilgi verileceğini söyleyen Umut Özkan, bu süreçte destek olan herkese ağabeyi ve ailesi adına teşekkür etti.

Özkan’a, daha önce birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık’ın donör olduğu ortaya çıktı. Kıvırcık, Özkan ile yer aldığı fotoğrafı paylaştı.