Ufuk Özkan'dan haber geldi: Donörün kim olduğu ortaya çıktı

Karaciğer nakli için aranan donörün bulunduğu açıklanan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan haber geldi. Özkan'ın kardeşi donörün setten bir kişi olduğunu söylemişti. Bugün o donörün kim olduğu ortaya çıktı.

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi gören Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Nakil sürecinin kritik aşamaya gelmesiyle birlikte birçok meslektaşı sosyal medya üzerinden donör çağrısında bulunmuştu.

UFUK ÖZKAN'DAN HABER GELDİ

Yapılan çağrıların ardından karaciğer nakli bekleyen oyuncu Ufuk Özkan için sevindirici haber geldi.

Ufuk Özkan için iyi haber geldiUfuk Özkan için iyi haber geldi

Donör bulunduğu öğrenilen Özkan’a, daha önce rol aldığı bir dizide, kamera arkasında çalışan bir kişinin donör olduğu belirtilmişti.

ufuk-ozkandan-haber-geldi-donorun-kim-oldugu-ortaya-cikti-2.jpg

Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan da dün yaptığı açıklamada sürecin olumlu ilerlediğini duyurmuş donör arayışında sona yaklaşıldığını belirterek, sürecin şu an itibarıyla yüzde 90 oranında olumlu seyrettiğini ifade etmişti.

ufuk-ozkandan-haber-geldi-donorun-kim-oldugu-ortaya-cikti-3.jpg

DONÖRÜN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Her şeyin planlandığı gibi devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarla birlikte sonuçlara ilişkin kamuoyuna bilgi verileceğini söyleyen Umut Özkan, bu süreçte destek olan herkese ağabeyi ve ailesi adına teşekkür etti.

ufuk-ozkandan-haber-geldi-donorun-kim-oldugu-ortaya-cikti-4.jpg

Özkan’a, daha önce birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık’ın donör olduğu ortaya çıktı. Kıvırcık, Özkan ile yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

