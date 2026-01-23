Ufuk Özkan için iyi haber geldi

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı.

Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyi için karaciğer nakli kararı alındığını ve uygun donör beklendiğini açıklamıştı. Bu süreçte birçok ünlü isim de Özkan için donör çağrısında bulunmuş, ancak uygun bir donör bulunamamıştı.

Ufuk Özkan'ın kardeşinden korkutan açıklama

Günler süren bekleyişin ardından Ufuk Özkan hakkında sevindiren bir gelişme yaşandı. Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özkan için uygun donörün bulunduğunu duyurdu.

"UFUK KARDEŞİME UYGUN DONÖRÜ BULDUK"

Sevim Emre, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: