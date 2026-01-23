Ufuk Özkan için iyi haber geldi

Ufuk Özkan için iyi haber geldi
Yayınlanma:
Karaciğer nakli için uygun donör bekleyen Ufuk Özkan'dan iyi haber geldi. Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, uygun donörün bulunduğunu açıkladı.

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı.

Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyi için karaciğer nakli kararı alındığını ve uygun donör beklendiğini açıklamıştı. Bu süreçte birçok ünlü isim de Özkan için donör çağrısında bulunmuş, ancak uygun bir donör bulunamamıştı.

ufuk-ozkan.webp

Donör bekliyordu: Ufuk Özkan'ın kardeşinden korkutan açıklamaUfuk Özkan'ın kardeşinden korkutan açıklama

Günler süren bekleyişin ardından Ufuk Özkan hakkında sevindiren bir gelişme yaşandı. Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özkan için uygun donörün bulunduğunu duyurdu.

"UFUK KARDEŞİME UYGUN DONÖRÜ BULDUK"

Sevim Emre, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili canlarım… Ufuk kardeşime uygun donörü, şükürler olsun bulduk. Allah’ın izniyle, devletimizin desteğiyle karaciğer naklimiz gerçekleşecek. Ben de bir cana can olmanın mutluluğunu inşallah yaşarım. Minnet ve şükranlarımla…"

gfdgfdgfdgfd.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

