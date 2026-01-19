Donör bekliyordu: Ufuk Özkan'ın kardeşinden korkutan açıklama

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan, ağabeyinin sağlık durumu ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Ufuk Özkan nakil bekliyor: Durumu çok ciddi!

"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süre önce hastaneye kaldırıldı.

KORKUTAN YENİ GELİŞME

Karaciğer nakli için uygun donör bekleyen ve her geçen gün sağlık durumu ağırlaşan ünlü ismin kardeşi Umut Özkan, korkutan bir gelişmeyi paylaştı.

İNFLUENZA A TESTİ POZİTİF ÇIKTI, ZİYARET KISITLAMASI GETİRİLDİ

Uygun donör bekleyen ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan sosyal medya üzerinden "Yaşanan durumu yeniden kamuoyuyla paylaşmak gereği duymaktayım" diyerek, ağabeyinin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeyi paylaştı.

Umut Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunu bilgilendirme ve yaşanan durumu yeniden kamuoyuyla paylaşma gereği duymaktayım. Ağabeyim Ufuk Özkan’da üst solunum yolu enfeksiyonu gelişmiş olup, yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını özellikle vurgulamaktadır.

Bu nedenle, yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler kısıtlanmıştır. Burada bir kez daha önemle belirtmek isterim ki karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce ağabeyimle yolu kesişmiş, onu tanıyan tiyatro ve sanat camiasından kişilerin, Instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçmeleri büyük önem arz etmektedir."