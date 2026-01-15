Ufuk Özkan nakil bekliyor: Durumu çok ciddi!

Birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz hastalığı nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, uygun donör beklenmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Ufuk Özkan için acil donör çağrısı

Karaciğer nakli için uygun donör bekleyen Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama daha yapan Umut Özkan, durumun ciddi olduğunu belirtti.

"HASTANEDEN AYRILMASINA İZİN VERİLMİYOR"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, ünlü oyuncunun kardeşi, hastane önünde bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: