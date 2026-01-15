Ufuk Özkan nakil bekliyor: Durumu çok ciddi!

Ufuk Özkan nakil bekliyor: Durumu çok ciddi!
Yayınlanma:
Karaciğer nakli için uygun donör bekleyen Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Özkan, yaptığı açıklamada "Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi" dedi.

Birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz hastalığı nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, uygun donör beklenmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

ufuk-ozkan.jpg

Ufuk Özkan için acil donör çağrısıUfuk Özkan için acil donör çağrısı

Karaciğer nakli için uygun donör bekleyen Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama daha yapan Umut Özkan, durumun ciddi olduğunu belirtti.

"HASTANEDEN AYRILMASINA İZİN VERİLMİYOR"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, ünlü oyuncunun kardeşi, hastane önünde bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • "Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi.
  • Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci.
  • Bu zorlu süreçte onun için en önemli şey moral ve motivasyon. Dün oyuncu arkadaşları ziyarete gelerek moral verdiler; ancak bir yandan da enfeksiyon kapma riskine karşı azami dikkat gösteriyoruz.
  • Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor, onlara destekleri için minnettarız."

umut-ozkan.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Magazin
Güllü'nün oğlu babasını sildi
Güllü'nün oğlu babasını sildi
Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri ortaya çıktı
Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri ortaya çıktı