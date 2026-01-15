Ufuk Özkan için acil donör çağrısı

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan için organ nakli kararı alınmasının ardından, ünlü isimler acil donör çağrısında bulundu.

Rol aldığı Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Kalk Gidelim gibi projelerle tanınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz hastalığı nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan kardeşi Umut Özkan, "Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. " ifadelerini kullanmıştı.

ufuk-ozkan-hastane.webp

ÜNLÜLERDEN DONÖR ÇAĞRISI

Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan için ünlüler harekete geçti.

Bergüzar Korel, Ebru Şahin, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Selim Erdoğan, Melek Mosso, Talat Bulut, Elif Buse Doğan, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin ve Rojda Demirer gibi ünlü isimler yayımladıkları mesajlarla Ufuk Özkan için acil donör çağrısında bulundu.

ufuk-ozkan-donor.jpg

