Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Yayınlanma:
Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan ünlü sanatçı Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili avukatından açıklama geldi.

15 Ekim’de evinde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, o günden bu yana yoğun bakımda tedavi görüyor.

92 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek’in sağlık durumu merak edilirken, ünlü sanatçının avukatı, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı.

fatih-urek.webp

"TEDAVİ SÜRECİ KISMİ OLARAK OLUMLU DEVAM EDİYOR"

Ürek'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hastanede yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam etmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek’in doktorları tarafından tüm yoğun bakım tedavi prosedürlerinin uygulandığı, sürecin kısmi olarak olumlu devam ettiği bilgisi tarafımıza verilmiştir.
  • İlk müdahaleden itibaren sürece katkısı olan Sağlık Bakanlığı’na, doktorlara, her türlü destek mesajlarıyla manevi olarak yanında olan tüm dostları ile tüm sevenlerine de tek tek teşekkür eder, dualarınızı esirgememenizi dileriz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

