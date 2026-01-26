Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama: 3 aday var

Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süre önce tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

Ufuk Özkan'ın sağlık durumu merak edilirken, kaldığı hastanenin doktorları ve kardeşi Umut Özkan kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kamera karşısına geçti.

Prof. Dr. Onur Yaprak, tedavi sürecinin 2023 yılı Temmuz ayında başladığını belirterek, Ufuk Özkan’ın siroz ve karaciğer yetmezliğiyle hastaneye başvurduğunu söyledi. Yaklaşık 14 gün boyunca yatarak tedavi gören hastanın genel durumunun düzelmesi ve o dönem için karaciğer nakline ihtiyaç duyulmaması nedeniyle, gerekli ilaç düzenlemeleri yapılarak taburcu edildiği ifade edildi.

Yaprak, hastanın 2024 yılı içinde yeniden rahatsızlanarak yaklaşık bir hafta süreyle hastanede tedavi gördüğünü, 2025 yılının ağustos ayında ise yaklaşık 20 gün süren bir başka tedavi sürecinin yaşandığını aktardı.

Bu süreçte yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda karaciğer nakli yapılmasına karar verildiği ve hastanın donör arayışı konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.

"MELD SKORU 22 OLARAK SAPTANMIŞTIR"

Özkan’ın 10 Ocak 2026 tarihinde, önceki klinik tablolarına kıyasla daha ağır bir tabloyla hastaneye yeniden başvurduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, "Acilen yatışı gerçekleştirilmiş ve gerekli tedavisine başlanmıştır. Yapılan değerlendirmelerde, karaciğer yetmezliğini gösteren MELD skoru başvuru anında 22 olarak saptanmıştır. Süreç içerisinde, uygun bir canlı donör adayı bulunması halinde gerekli hazırlıkların yapılması gerektiği kendisine yeniden aktarılmıştır." dedi.

"3 VERİCİ ADAYI BULUNMAKTADIR"

Donör olabilmek için çok sayıda başvuru alındığının altını çizen Prof. Dr. Yaprak, şu ifadeleri kullandı:

"Hastamızla daha önce yolları kesişmiş eski çalışma arkadaşları arasından, şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 verici adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, tarafımızca yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Mevcut aşamada kesinleşmiş bir verici bulunmamaktadır."

"MELD SKORU 14’E DÜŞMÜŞTÜR"

Prof. Dr. Yaprak açıklamalarını şu sözlerle bitirdi:

"Donör arayışı devam ederken, hastamız Ufuk Özkan’ın sağlık durumunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Karaciğer yetmezliği tablosunda yeniden iyileşme sağlanmış, 22 olan MELD skoru nakil gerekliliği açısından eşik değer kabul edilen 15’in altına gerileyerek 14’e düşmüştür.

Ancak bu klinik iyileşme, hastamızın uygun koşullar oluştuğunda karaciğer nakli yapılması gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir.

Yoğun ziyaretçi trafiğine bağlı olarak influenza A enfeksiyonu gelişmiş olup, enfeksiyona ait semptomlar giderek azalmaktadır. Hastamızın genel durumu iyi olup izlem ve tedavisine devam edilmektedir."

"İZİN SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR"

Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle, ülkemizdeki kanuna göre alıcı ile verici arasındaki ilişki dördüncü derece akrabalık çerçevesine girmiyor, bu üç donör için de durum böyledir. Dolayısıyla öncelikle yasal izin sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Bu süreç için devletimizin ilgili ve yetkili organları bulunmaktadır ve gerekli izinler alınacaktır. Bu izinlerin ardından donörler için uygunluk değerlendirmesi yapılabilecektir.

Yani bir bireyin donör olarak kabul edilebilmesi için hem tıbbi hem de yasal uygunluğun sağlanmış olması gerekir. Gönüllü bir bağışçıyı organ donörü olarak kabul edebilmek için, daha önce de belirtildiği gibi, tıbbi ve yasal tüm süreçlerin tamamlanması şarttır.

"DONÖR ADAYININ İSMİNİ AÇIKLAMAK İÇİN ERKEN"

Şu anki değerlendirmeler tamamen tıbbi süreçlerle ilgilidir. Hocalarımızın yaptığı değerlendirmeler sonucunda, bu üç donör adayının tıbbi olarak uygun olabileceği belirlenmiştir. Ancak henüz donör seçimiyle ilgili kesin bir karar verilmemiş ve yasal süreçler tamamlanmamıştır. Bu nedenle donör adayının ismini açıklamak için henüz erkendir. Süreç netleştiğinde kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

"ACİLİYET DURUMUNA GÖRE HAREKET EDİLECEKTİR"

Endikasyona, yani hastanın o andaki durumuna organ nakli ekibi karar verecektir. Hastanın aciliyet durumuna göre hareket edilecektir. Tıbbi ve yasal süreçler tamamlandıktan sonra, Ufuk Özkan’ın tıbbi durumunun nakil için uygun olması halinde son değerlendirmeler yapılacak ve ameliyat planı oluşturulacaktır."

"BÜYÜK RİSKLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR"

Organ Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Dayangaç ise şöyle konuştu:

"Elbette karaciğer naklini Ufuk’u sağlığına kavuşturmak için yapıyoruz. Ancak karaciğer naklinin büyük riskleri de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir hastaya karaciğer nakli yapılıp yapılmayacağının sınırları, dünya kılavuzlarıyla zaten net bir şekilde belirlenmiştir.

Bu açıdan naklin gerekliliği konusunda herhangi bir soru işareti bulunmamaktadır. Ancak en uygun zamanlamayla, sonuçların en iyi olacağı şekilde bir nakil planlaması yapılacaktır."

Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan ise "Birçok kez açıklamalar yaptım. Kıymetli hocalarımız, gerekli açıklamaları yaptı. Süreç devam ediyor. İnşallah hayırlısıyla ameliyatını olur ve yeniden sahnelere döner diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.